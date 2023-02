Capellas. “Ambas as equipas têm hipóteses” de continuar na Liga Europa

O treinador do Midtjylland, Albert Capellas, considera que o “play-off” de acesso aos oitavos de final da Liga Europa com o Sporting "está a meio" e que, após o empate a 1-1 em Alvalade, "ambos têm hipóteses".

"Para ultrapassar o Sporting, temos que fazer dois jogos. Estamos apenas a metade do caminho. Amanhã [quinta-feira] vamos jogar perante os nossos adeptos e todos esperam que seja uma vantagem", disse Alberto Capellas na antevisão do jogo.

O treinador espanhol do clube dinamarquês considera que "ambas as equipas têm hipóteses [de se qualificar para os oitavos de final] e vão procurar vencer para avançar", pelo que espera "um jogo interessante", em que o fator casa poderá ser importante. "Temos de marcar mais um golo do que o Sporting. Devemos estar atentos nas áreas, tanto na defesa como no ataque. No futebol, a linha entre ganhar e perder é muito ténue. Temos que lutar muito para que as pequenas coisas influenciem a nosso favor", considerou Albert Capellas.

A formação dinamarquesa esteve a vencer por 1-0 em casa dos leões, com um golo de Emam Ashour, aos 77 minutos, mas o capitão Sebastián Coates evitou o pior ao empatar a 1-1 aos 90+4, deixando em aberto a decisão do play-off de acesso aos oitavos de final.

Midtjylland e Sporting defrontam-se na quinta-feira, na segunda mão do “play-off” de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, com início marcado para as 17h45, na Arena Herning, numa partida que será arbitrada pelo eslovaco Ivan Kruzilak.