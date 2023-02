Alvo do Benfica receberá Prémio Nobel se renovar com o Eintracht Frankfurt

"Sou um fã do Japão. Um dos meus jogadores favoritos é [Makoto] Hasebe [antigo jogador alemão do Eintracht]. Mas o Daichi Kamada, se ele fosse embora, partir-me-ia o coração. Quero aproveitar a oportunidade de colocar a minha medalha [Nobel] na balança. Se ele ficar, dar-lha-ei", garantiu Benjamin List, citado pelo jornal alemão " Sport Bild ".

Parece brincadeira, mas é verdade. O químico alemão Benjamin List, vencedor do Nobel de Química em 2021 , e adepto confesso do Eintracht, não quer ver Kamada sair no final da temporada, quando termina contrato, e encontrou uma maneira curiosa de o convencer a ficar.

Kamada encontra-se em final de contrato com o Eintracht Frankfurt e, desde janeiro, é livre para se comprometer com um novo clube para a próxima época, a custo zero. De acordo com a CMTV, o Benfica, que já tentou a contratação no verão, está a negociar com o médio internacional japonês, de 26 anos, que também interessa a Liverpool e Tottenham.

Daichi Kamada é uma das estrelas do Eintracht, que na temporada passada venceu a Liga Europa. Esta época, participou no Mundial 2022, tendo sido titular nos quatro jogos do Japão até aos oitavos de final. Além disso, leva 13 golos e cinco assistências em 30 jogos pelo clube alemão.



Benjamin List venceu, em 2021, com o escocês David W.C. MacMillan, o Nobel da Química, pelo "desenvolvimento da organocatálise assimétrica". O Eintracht Frankfurt ofereceu-lhe uma camisola pela ocasião.