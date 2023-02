Neymar com entorse no tornozelo direito

O PSG confirma a lesão de Neymar, contraída durante a partida contra o Lille, para o campeonato francês.

Os exames médicos realizados apontam para uma entorse no tornozelo direito, com lesão no ligamento.

O clube parisiense acrescenta que nova avaliação vai ser realizada no início da próxima semana. O tempo de paragem não foi divulgado.

Outro lesionado é o português Nuno Mendes. O lateral esquerdo sofreu um toque no joelho, mas deve reintegrar os treinos ainda esta semana.