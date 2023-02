Independiente del Valle quer voltar a ser "tomba-gigantes" frente ao Flamengo

O treinador de guarda-redes do Independiente del Valle atribui o favoritismo ao Flamengo para a Supertaça Sul-Americana, contudo, garante que os equatorianos vão dar tudo para vencer.

A primeira mão entre os vencedores da Taça Sul-Americana e a Copa Libertadores está marcada para a próxima madrugada, a partir das 00h30, em Quito, no Equador. Em declarações a Bola Branca, Ricardo Pereira, um dos adjuntos do argentino Martín Anselmi e que vai defrontar um compatriota, Vítor Pereira, treinador principal do Flamengo, lembra que não é só o favoritismo que está do lado dos brasileiros.

"O favoritismo está do outro lado, mas a pressão também. Deste lado, ninguém vai a jogo derrotado. Sabemos como ganhámos ao São Paulo [na final da Copa Sul-Americana 2022], um jogo em que não éramos favoritos. E o nosso trabalho passa muito pela estratégia e pela análise", salienta o técnico de guarda-redes de uma equipa já apelidada de "tomba-gigantes".

Não há crise no Rio, mas há sonhos em Quito

Vítor Pereira é um treinador "com muita qualidade", rodeado de uma equipa técnica "muito experiente". Ricardo Pereira assinala que, embora o projeto do Flamengo ainda esteja no início, "começa a perceber-se que estão a implementar as suas ideias".

"Cabe-nos a nós não perder identidade e competir", salienta o técnico, que rejeita a ideia de que o Independiente pode aproveitar-se da intranquilidade no Flamengo e da contestação a Vítor Pereira, após a prestação dececionante no Mundial de Clubes:

"Não vemos as coisas dessa maneira. Os jogadores, mas também o ‘mister’, que esteve lá [Brasil] já durante um ano, acostumaram-se à pressão. Seja da imprensa, seja dos adeptos. Do Mundial de Clubes há coisas que se calhar não se repetirão. Não nos parece que exista uma crise do outro lado."

O Independiente começou a pré-época a 5 de janeiro e, depois de uma digressão pela Argentina e pelo Uruguai, conquistou a Supertaça do Equador. O sonho é continuar na senda do sucesso.

A primeira mão da Supertaça Sul-Americana, entre Independiente del Valle e Flamengo, realiza-se na próxima madrugada, a partir das 00h00 de quarta-feira, em Quito, no Equador. O segundo jogo está marcado para o dia 1 de março, também quarta-feira, à mesma hora.