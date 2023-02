Sevilha e Espanhol "indignados" com suspeita de pagamento do Barcelona a dirigente da arbitragem

O Sevilha e o Espanhol, dois clubes da La Liga, estão "indignados e preocupados" com a suspeita de pagamento por parte do Barcelona a um antigo vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da federação de futebol do país.

O clube catalão terá pago 1,4 milhões de euros à DASNIL 95, uma empresa de Enríquez Negreira, antigo árbitro que esteve no comité técnico da arbitragem entre 1994 e 2018.

As transferências terão acontecido, pelo menos, entre 2016 e 2018. O tema está a ser conhecido em Espanha como o "caso Negrera".

O Espanhol, o outro clube da cidade de Barcelona, "está alarmado com as informações publicadas. Embora ainda seja a fase de investigação, as implicações para os clubes afetados seriam de tal gravidade que exigem atitudes claras na hora de esclarecer o que realmente aconteceu".

"O Espanhol sempre defendeu o escrupuloso cumprimento da lei e, nesse sentido, pedimos às instituições para tratarem do caso da forma mais rápida e exemplar possível um caso que coloca em causa a reputação do nosso futebol", prossegue.