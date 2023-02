Liverpool não está à venda, esclarece dono do clube

O Liverpool não está à venda, esclareceu o dono do clube, John Henry, líder do Fenway Sports Group, que detém o clube inglês.

Numa rara declaração pública, o empresário americano negou que o clube esteja à venda. No limite, existirá um investimento de outro grupo, mas que não se tratará de uma compra completa.

"Sei que há muitas questões sobre o Liverpool, mas eu quero esclarecer os factos. Vamos ficar em Inglaterra para sempre? Não. Estamos a vender o Liverpool? Não. Estamos a negociar com investidores? Sim. Vai acontecer algo? Acredito que sim, mas não vai ser uma venda. Vendemos alguma coisa nos últimos 20 anos?", disse, em resposta a jornalistas a propósito do primeiro dia de treinos dos Boston Red Sox.

O Fenway Sports Group detém os Boston Red Sox, no basebol, e o Liverpool, no futebol. O grupo comprou o clube em 2010 e liderou o clube numa fase de grande sucesso, com a conquista de todos os troféus internos, incluindo a Premier League, e a Liga dos Campeões.

O grupo investiu ainda nas infraestruturas do clube: reformou Anfield Road e mudou de centro de estágios.



Em novembro de 2022, o grupo anunciou que o clube "sob os termos e condições certos, consideraríamos novos acionistas caso fosse do melhor interesse do Liverpool enquanto clube". Um fundo do Qatar tem sido colocado no radar como possível investidor.