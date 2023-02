Julian Weigl de baixa nas próximas semanas

Julian Weigl tem paragem prevista para as "próximas semanas", informa o Borussia Monchengladbach, numa nota publicada nas redes sociais.

O médio alemão emprestado pelo Benfica sofreu uma lesão num tornozelo no jogo com o Bayern Munique, que a sua equipa venceu por 3-2.

Weigl entrou aos 50 minutos, mas foi substituído perto do final da partida, quando já não suportava a dor. O internacional alemão, de 27 anos, já foi utilizado em 17 jogos pelo Monchengladbach, clube que o recebeu já com a época em andamento, depois de Weigl ter sido utilizado em três jogos, por Roger Schmidt, no Benfica.

O médio, contratado ao Dortmund, tem contrato com os encarnados até junho de 2024.