José Mourinho critica adeptos da Roma: "Não dão crédito à equipa"

José Mourinho saiu em defesa dos jogadores da Roma, e do seu trabalho, após a vitória sobre o Verona, por 1-0, no domingo. O treinador português criticou os adeptos que assobiam a equipa e, segundo ele, não têm noção do que está a ser feito, num quadro de limitações.

"Lamento que os adeptos não deem crédito à equipa, por aquilo que ela faz. Há um contexto de dificuldades que os adeptos não entendem, ou não querem entender. Também por isto estou muito grato à equipa", diz Mourinho, que no final do jogo com o Verona reuniu a equipa no relvado e agradeceu o esforço aos jogadores, transmitindo-lhes que aquela vitória era deles.



A Roma chegava ao jogo com o Verona, depois da derrota na Liga Europa com o Red Bull Salzburgo e antes do reencontro com os austríacos. Com algumas baixas importantes, alguns jogadores desgastados e outros a ganharem ritmo após paragens prolongadas,