Hulk testa positivo à Covid-19 e falha estreia na Libertadores

Hulk testou positivo à Covid-19 e não estará na estreia do Atlético Mineiro na Taça Libertadores. De acordo com a assessoria do clube brasileiro, Hulk não apresenta sintomas, mas em respeito pelo protocolo sanitário não viaja com a equipa para a Venezuela, onde na madrugada de quinta-feira defronta o Carabobo, em jogo da 1.ª mão da 2.ª eliminatória de qualificação para a fase de grupos da Libertadores.

O antigo jogador do FC Porto, de 36 anos, está a ter um arranque de época fenomenal, com sete golos, em cinco jogos. Marcou em todas as partidas em que participou no campeonato estadual.

O restante plantel do Atlético Mineiro fez testes à Covid-19 e não houve mais casos positivos.