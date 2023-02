Atenção, Sporting. Midtjylland goleia no regresso do campeonato dinamarquês

O Midtjylland goleou em casa do Viborg, por 4-0, no regresso do campeonato dinamarquês.

Entre os dois jogos frente ao Sporting, para a Liga Europa, o emblema dinamarquês goleou em casa do segundo classificado do campeonato. Isaksen apontou um "hat-trick" e Ashour marcou o outro golo da vitória do Mitdjylland.

O clube de Herning sobe ao 4.º lugar da classificação, com 26 pontos. Está a dez do líder Nordsjaellend. Foi a primeira jornada desde novembro devido à pausa de inverno do campeonato.

O Midtjylland decide o futuro na Liga Europa na próxima quinta-feira, na receção ao Sporting, às 17h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. Em Alvalade, as duas equipas empataram a um golo.