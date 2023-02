Inter derrota Udinese antes de receber FC Porto

O Inter, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu a Udinese, por 3-1, em partida da liga italiana.

Os golos dos “nerazzurri” foram apontados por Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro Martínez.

Já pela Udinese ainda empatou Lovric.

Com este triunfo, o Inter volta ao segundo lugar da Série A, com 47 pontos, mais três que o rival Milan. Na liderança está o Nápoles, com 62 pontos.

O Inter vai agora receber o FC Porto, em Milão, na próxima quarta-feira para os oitavos de final da Champions.