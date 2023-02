Foi encontrado sem vida Christian Atsu, antigo jogador do Futebol Clube do Porto.

O futebolista, 31 anos, que jogava no clube turco Hatayspor, estava desaparecido desde o dia do sismo que abalou a Turquia e a Síria, no dia 6 de fevereiro.

O empresário do jogador revela nas redes sociais que Atsu foi, este sábado de manhã, retirado sem vida dos escombros do prédio onde estava quando aconteceu o terramoto.