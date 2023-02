Antigo jogador do Porto Christian Atsu encontrado sem vida nos escombros

O empresário do jogador revela nas redes sociais que Atsu foi, este sábado de manhã, retirado sem vida dos escombros do prédio onde estava quando aconteceu o terramoto.

O futebolista, 31 anos, que jogava no clube turco Hatayspor, estava desaparecido desde o dia do sismo que abalou a Turquia e a Síria, no dia 6 de fevereiro.

Foi encontrado sem vida Christian Atsu, antigo jogador do Futebol Clube do Porto.

"O corpo sem vida de Atsu foi encontrado debaixo dos escombros", disse Murat Uzunmehmet. Atsu tinha um voo marcado para sair da cidade do sul da Turquia no dia antes do terramoto, mas optou por ficar em Hatay depois de marcar o golo da vitória no fim de semana anterior ao sismo.

Atsu chegou ao FC Porto em 2009, tendo sido emprestado na época 2011-12 e jogado na equipa principal dos "dragões" na época seguinte. Foi vendido ao Chelsea em 2013, por três milhões de euros, mas nunca chegou a jogar oficialmente pelos londrinos.

Somou empréstimos ao Vitesse, Everton, Bournemouth e Málaga, fixando-se no Newcastle durante cinco anos. Em 2021-22 rumou à Arábia Saudita, para jogar no Al Raed, e ingressou no Hatayspor no início desta época, onde jogou por apenas três vezes, marcando um golo no seu último encontro.

[notícia atualizada às 9h00]