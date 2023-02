Regresso feliz. Athletic Bilbau renova com Valverde

O Athletic Bilbau anunciou a renovação de contrato com o treinador basco Ernesto Valverde por mais uma temporada, até 2024.

O regresso do treinador ao San Mamés foi feliz e Valverde continuará a dilatar o seu recorde de treinador com mais jogos orientados na história do clube. No total, vai já em 332.

Valverde conseguiu cinco qualificações europeias em seis temporadas na equipa principal do Athletic, uma delas para a Liga dos Campeões. Venceu um troféu, a Supertaça Espanhol em 2015.

Atualmente, o Athletic está na luta pelas provas europeias e segue no sétimo lugar da classificação e nas meias-finais da Taça do Rei, frente ao Osasuna.

Depois de ter jogado seis épocas no clube, Valverde arrancou carreira de treinador em Lezama. Orientou as camadas jovens entre 1997 e 2000. Passou pela equipa B antes de assumir a equipa principal entre 2003 e 2005.

Saiu para o Espanyol e passou ainda pelo Olympiacos, Villarreal e Valencia antes de regressar ao San Mamés para mais quatro temporadas. O sucesso levou-o ao salto para o Barcelona, onde foi duas vezes campeão espanhol. Depois de duas épocas de sabática, voltou ao ativo e com sucesso no Athletic, o clube que só tem bascos ou descendentes da região no plantel.

"É um motivo de orgulho que o clube pense que sou a pessoa ideal para ficar mais um ano. Tenho muito gosto em trabalhar aqui e vejo que temos capacidade para melhorar", disse.