Lyon de Anthony Lopes permite a reviravolta em Auxerre

Continua a má época do Lyon. A equipa do guarda-redes internacional português Anthony Lopes, que foi titular, perdeu no terreno do Auxerre, por 2-1, esta sexta-feira, no jogo de abertura da jornada 24 da Ligue 1.

O Lyon marcou primeiro, aos 36 minutos, por intermédio de Moussa Dembélé. No entanto, permitiu a reviravolta na segunda parte: marcaram Gaetan Perrin, de grande penalidade, aos 51 minutos, e Jubal, aos 53.

Com esta derrota, o Lyon é nono, mas corre o risco de cair par décimo. Soma 35 pontos, contra 33 do Reims, equipa imediatamente abaixo na tabela. O Auxerre angaria pontos preciosos na luta pela manutenção: ocupa o 19.º e penúltimo lugar, conta agora com 18 pontos, menos um (mas mais um jogo) que o Troyes, primeira equipa acima da linha de água.