Cristiano Ronaldo faz bis de assistências na vitória do Al Nassr

Cristiano Ronaldo foi decisivo, com um bis de assistências, para a vitória do Al Nassr, por 2-1, na receção ao Al Taawoun, a contar para a Liga saudita, esta sexta-feira.

O internacional português abriu o livro aos 17 minutos, com um grande passe a rasgar a defesa adversária, para a desmarcação de Abdulrahman Ghareeb, que depois finalizou com um belo remate colocado.

Álvaro Medrán empatou a abrir a segunda parte. No entanto, já perto do fim, ao minuto 78, num lance na área, Ronaldo recebeu a bola na pequena área e atrasou ao primeiro toque, para Abdullah Madu, que só teve de encostar. O lance ainda foi ao videoárbitro, que validou o golo.

Com este triunfo, o Al Nassr sobe ao primeiro lugar da Superliga Saudita, com 40 pontos, os mesmos de Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, segundo classificado, e Al Shabab, terceiro com mais um jogo disputado.