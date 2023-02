Barcelona coloca a última peça do dominó Porro-Sporting-Bellerín

Barcelona e La Galaxy completaram o dominó de laterais-direitos iniciado pela transferência de Pedro Porro do Sporting para o Tottenham.

Em comunicado, esta sexta-feira, o clube norte-americano informa que vendeu o internacional mexicano Julián Araujo, de 21 anos, ao Barcelona. O valor não é divulgado, mas o LA Galaxy refere que fica com direito a uma percentagem do valor de uma futura transferência do defesa.

Desde que se estreou pela equipa principal do La Galaxy, Araujo somou dois golos e 14 assistências em 109 jogos. Terá custado quatro milhões de euros ao Barcelona, numa transferência que deu várias voltas.

Os catalães falharam a inscrição do jogador por 18 segundos, no dia do encerramento do mercado, a 31 de janeiro, e depois não receberam autorização da FIFA para registá-lo. Araujo parecia destinado a ficar sem jogar até ao verão, pois também já não tinha permissão para regressar à Liga norte-americana. Contudo, o Tribunal Arbitral do Desporto deu provimento ao recurso do Barcelona e autorizou a inscrição.

Julián Araujo é a última peça do dominó de laterais-direitos entre Tottenham, Sporting e Barcelona. Porro rumou a Inglaterra, o que obrigou os leões a ir buscar Héctor Bellerín à Catalunha. Araujo preenche a vaga, embora esteja programado que, inicialmente, integre a equipa B.