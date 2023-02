Adepto do Tottenham que atacou guarda-redes do Arsenal banido por quatro anos

O adepto do Tottenham que atacou o guarda-redes do Arsenal Aaron Ramsdale foi condenado, esta sexta-feira, a quatro anos de proibição de entrada em recintos desportivos.

Joseph Watts, de 35 anos, que se declarou culpado de agressão e tentativa de intrusão na área de jogo, também terá de indemnizar o guarda-redes inglês em 100 libras, cerca de 112 euros à taxa de conversão atual.

O episódio em causa ocorreu no dia 15 de janeiro, no dérbi entre Tottenham e Arsenal, em White Heart Lane. Joseph Watts chegou-se ao relvado para pontapear Ramsdale pelas costas, no final da partida, que terminou com vitória (2-0) dos "gunners".