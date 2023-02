Abel Ferreira empata dérbi, Luís Castro volta às derrotas

O Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou a dois golos o dérbi paulista em casa do Corinthians, na nona jornada do estadual. Já o Botafogo, de Luís Castro, perdeu.

Roger Guedes abriu o marcador do Corinthians e Rony empatou em cima do intervalo. O avançado bisou no início da segunda parte, aos 52 minutos, novamente servido por Raphael Veiga, que assistiu os dois golos.

A equipa de Abel não foi capaz de segurar a vitória, que escapou com o golo do empate aos 77 minutos, por Gil. O Palmeiras segue líder invicto do grupo D, com 21 pontos. Corinthians lidera o C, com 15 pontos somados.

No Rio de Janeiro, o Botafogo de Luís Castro não resistiu às contrariedades e perdeu com o Vasco da Gama, por 2-0, num duelo entre históricos do Rio.

Adryelson foi expulso aos 12 minutos e Rafael nos descontos da primeira parte.

A formação de Luís Castro não resistiu ao jogo com nove jogadores e sofreu os golos no segundo tempo, por Alex Teixeira, aos 56 minutos, e por Pedro Raúl, aos 70. No Botafogo foram titulares Tiquinho Soares, ex-FC Porto, e Piazon, ex-Braga.

Com este resultado, o Botafogo falha a ultrapassagem ao Flamengo e fica no 2.º lugar com 16 pontos, os mesmos que o Fluminense. O Vasco reduz distâncias e está a dois do Botafogo.