Golo de Neres nomeado para o melhor da semana na Liga dos Campeões

O golo de David Neres frente ao Club Brugge está entre os quatro nomeados para o melhor golo da semana da Liga dos Campeões.

O extremo brasileiro do Benfica fechou a vitória na Bélgica aos 88 minutos. Aproveitou um erro da defesa do Brugge e rematou sem hipótese para Simon Mignolet.

A UEFA escolheu quatro dos cinco golos marcados esta semana para os nomeados, deixando fora da lista o golo de penálti de João Mário.

Os restantes golos nomeados foram apontados do Brahim Díaz, do AC Milan, Kingsley Coman, do Bayern de Munique, e por Adayemi, do Borussia Dortmund.