Depois do Mundial de Clubes, Flamengo de Vítor Pereira vence no regresso ao estadual

O Flamengo, orientado pelo treinador português Vítor Pereira, venceu em casa do Volta Redonda, por 3-1, no regresso às competições internas depois da desilusão no Mundial de Clubes.

Em Marrocos, a equipa brasileira tinha a expectativa de, pelo menos, chegar à final da prova, mas caiu nas meias-finais frente ao Al-Hilal. Terminou a prova em terceiro com a vitória frente ao Al-Ahly, por 4-2.

O regresso ao Rio de Janeiro trouxe uma vitória no estadual, num jogo em que o Flamengo até começou a perder. Os três golos na segunda parte, marcados por Gabriel Barbosa, aos 57 e 74 minutos, e Pedro, aos 94, fecharam a vitória.

O Flamengo é primeiro classificado do campeonato carioca, com 17 pontos somados, mais um do que o Botafogo de Luís Castro.

No campeonato do Paraná, o Coritiba de António Oliveira recebeu e venceu o Londrina, por 1-0, com golo de Rodrigo Pinho, antigo avançado do Benfica.

O Coritiba é terceiro, com 21 pontos, a quatro do líder Athletico Paranaense, que ainda não perdeu no estadual, tal como a equipa de António Oliveira, que já empatou três vezes.