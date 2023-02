Das acusações de "assédio moral" à reintegração. Karsdorp e Mourinho fazem as pazes

Depois de quase três meses afastado dos trabalhos da equipa principal por problemas disciplinares, o lateral Rick Karsdorp foi reintegrado nas opções de José Mourinho. Os dois fizeram as pazes e publicamente retrataram-se pelo incidente.

O treinador português não poupou nas críticas ao lateral em novembro, depois de um empate com o Sassuolo. Na altura, Mourinho disse que "o esforço da equipa foi traído pela atitude de um jogador pouco profissional que traiu todos os outros". Mourinho convidou Karsdorp a procurar novo clube em janeiro.

A saída não aconteceu, mas Karsdorp foi afastado dos trabalhos da equipa principal. A FIFPro, Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, condenou a atitude do treinador português e acusou o clube de assédio moral.

“Um termo doloroso e infundado que a administração do clube não tratou nem do qual pediu desculpas e os adeptos utilizaram-no repetidamente para confrontá-lo e à sua família. Foi alvo de um processo disciplinar injustificado. Estes atos são, aparentemente, uma via para desviar das más atuações recentes do clube, pretendendo colocar pressão injustificada no jogador", afirmou a FIFPro.

Meses mais tarde, Karsdorp é agora reintegrado na equipa. Mourinho assumiu que exagerou nas palavras.

"A palavra que usei na altura foi demasiado pesada. Fora esse dia, sempre tivemos uma relação positiva, toda a gente no balneário sempre gostou dele e estou contente que esteja novamente connosco, até porque não temos muitas opções", disse.

O neerlandês também falou aos meios do clube e assume que algumas coisas ditas não correspondem à verdade: "Estou feliz por estar de volta. Adoro estar neste clube, entre mim e o treinador o que posso dizer é que a FIFPro e o meu agente não falaram em meu nome. Foram ditas coisas que não são verdade. Quero jogar na Roma, estou feliz por voltar".

Rick Karsdorp, de 28 anos, está na Roma desde 2017/2018. Esta temporada, disputou 11 jogos e vai voltar às opções no jogo desta quinta-feira, no "play-off" da Liga Europa frente ao Red Bull Salzburgo.