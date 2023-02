Advogado de Mayorga condenado a indemnizar Ronaldo em mais de 300 mil euros

O advogado de Kathryn Mayorga que acusou Cristiano Ronaldo de violação terá que pagar uma indemnização superior a 300 mil euros, como reembolso pelas despesas legais do português no processo que teve início em 2018 e foi arquivado no ano passado, avança o The Athletic.

Mayorga alega que Ronaldo a violou num hotel em Las Vegas, em 2009, quando o jogador tinha 24 anos e a modelo 25. O português negou sempre as acusações, tendo chegado a um acordo confidencial em 2010, no qual pagou cerca de 350 mil euros à norte-americana.

Oito anos depois, Mayorga avançou com um processo, após terem sido divulgadas comunicações da defesa de Ronaldo pelo Football Leaks, referindo que não estava mentalmente capaz quando aceitou o acordo com Ronaldo.

No ano passado, um tribunal norte-americano decidiu arquivar o caso após o advogado de Mayorga, Leslie Mark Stovall, ter solicitado gravações roubadas pela investigação, usando-as no processo.

O advogado de Ronaldo, Peter Christiansen, pediu então que o advogado da norte-americano fosse responsável por pagar as despesas legais de Ronaldo, no valor de 600 mil euros, mas o juiz distrital responsável pelo caso decidiu que Stovall terá que pagar pouco mais de metade do valor, justificando que o português saiu prejudicado pela conduta do advogado de Mayorga.