O Real Madrid vence o Elche, por 4-0, na partida que fechou a jornada 21 da liga espanhola.

Os golos dos merengues foram apontados por Asensio, Benzema (2 de penálti) e Modric.

Com este triunfo, o Real Madrid fica a oito pontos do FC Barcelona, líder do campeonato.

A partida foi adiada depois de o Real Madrid ter ido conquistar o Mundial de Clubes em Marrocos.