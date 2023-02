Polémica em Espanha. Barcelona terá pago a vice-presidente do Comité de Árbitros

O Barcelona terá pago cerca de 1,4 milhões de euros a um antigo vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da federação de futebol do país. A informação é avançada pela Cadena SER.

O clube catalão terá pago à DASNIL 95, uma empresa de Enríquez Negreira, um antigo árbitro que esteve no comité técnico da arbitragem entre 1994 e 2018. As transferências terão acontecido, pelo menos, entre 2016 e 2018.

Segundo o filho de Enríquez Negreira, as verbas dizem respeito a um trabalho de assessoria, que consistia em explicar aos jogadores como deviam comportar-se com os árbitros durante os jogos e indicações específicas sobre cada juiz.



O FC Barcelona já confirmou a versão de Negreira. "O Barcelona contratou no passado os serviços de um consultor técnico externo que fornecia, em formato de vídeo, relatórios técnicos de jogadores de categorias inferiores à secretaria técnica do clube. Depois, a relação com o próprio consultor externo estendeu-se a informações técnicas relacionadas com a arbitragem profissional, a fim de complementar a informação requerida pelos técnicos da equipa principal e da equipa B, uma prática comum em clubes de futebol profissionais."

A primeira investigação ocupa os anos entre 2016 e 2018, mas o acordo poderá ter começado em 2003.

Durante dois dos três anos a ser investigados, o Barcelona não teve nenhum penalti contra.