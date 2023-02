Matías Fernández anuncia fim da carreira

O ex-Sporting Matías Fernández anunciou, nas redes sociais, o fim da carreira de futebolista, aos 36 anos de idade.

"Chegou a hora de me despedir. Foram anos inesquecíveis. Cumpri muitos dos sonhos que tinha quando comecei a jogar", afirmou.



O antigo médio jogou três temporadas no Sporting, que considerou ser "a segunda casa". Entre 2009 e 2012 apontou 19 golos em 116 jogos disputados.

Jogou ainda no Colo-Colo, onde foi formado, no Villarreal, clube do qual se transferiu para Alvalade, na Fiorentina, AC Milan, Necaxa, Junior Baranquilla e La Serena.

Entretanto, o Sporting despediu-se de Matías Fernández: "Obrigado por teres honrado o Sporting nos 116 jogos que realizaste de leão ao peito. Parabéns pela bonita carreira, Matías Fernández. Esta será sempre a tua casa".