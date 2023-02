Leeds com olho em Pedro Martins

O Leeds tem o treinador português Pedro Martins na lista de possíveis substitutos de Jesse Marsch, despedido recentemente do comando técnico.

O jornal "The Times" garante que o atual técnico do Al-Gharafa, do Qatar, interessa à direção do clube inglês. Pedro Martins sempre assumiu o interesse de treinar na Premier League e esteve perto do futebol inglês para treinar o Hull City, da segunda divisão, no último verão.

Marcelo Gallardo, Nuno Espírito Santo e Carlos Corberan foram outros nomes já apontados ao cargo. Michael Skubala orientou a equipa nos últimos dois jogos, ambos frente ao Manchester United, e continuará como interino até à contratação de um novo treinador.

O americano Jesse Marsch foi despedido sem cumprir um ano civil à frente do clube. O Leeds está às portas da descida, no 17.º lugar, com 19 pontos somados, mais um do que Everton - adversário da próxima jornada -, e Bournemouth, e mais quatro do que o Southampton, o provável novo destino de Jesse Marsch.

Pedro Martins, de 52 anos, conta com passagens pelo Lusitânia de Lourosa, Espinho, Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães.

Ganhou notoriedade internacional no Olympiacos, que orientou durante quatro temporadas, entre 2018 e 2022. Foi três vezes campeão nacional e conquistou uma Taça da Grécia.