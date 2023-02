Brasil vai ter técnico interino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirma que Ramon Menezes vai assumir a seleção de forma “interina”.

O treinador, que conquistou a Copa América Sub-20, vai orientar a “canarinha”, pelo menos, no amigável contra Marrocos, marcado para 25 de março, em Tanger.

A CBF continua a tentar fechar um treinador que ocupe a vaga deixada em aberto após a saída de Tite, no final do Mundial do Qatar.

Ancelotti, Zidane, Luis Enrique, Jorge Jesus e Abel Ferreira são alguns dos nomes mais falados nas últimas semanas.