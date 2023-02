"Traição" de Kingsley Coman dá vantagem ao Bayern em Paris

O Bayern de Munique ganhou vantagem nos oitavos de final da Liga dos Campeões, esta terça-feira, ao vencer no terreno do Paris Saint-Germain, por 1-0.

Num jogo em que fez o dobro dos remates, a Bayern, que teve o português João Cancelo no onze, chegou à vantagem aos 53 minutos. Repetiu-se a "traição" da final de Lisboa, em 2020: Alphonso Davies cruzou da esquerda e Kingsley Coman apareceu ao segundo poste para, de primeira, e com "ajuda" de Gianluigi Donnarumma à mistura, fazer o único golo do encontro.

O PSG, que teve Nuno Mendes e Danilo Pereira a titulares (Vitinha foi suplente utilizado), lançou Kylian Mbappé na segunda parte e o vice-campeão do mundo respondeu com dois golos, aos 73 e 82 minutos - porém, ambos foram anulados por fora de jogo. No primeiro, foi o próprio avançado francês a partir de posição irregular; no segundo, foi Nuno Mendes, que fizera a assistência.

Ao segundo minuto de descontos, Benjamin Pavard deixou os campeões alemães com menos um jogador, ao ser expulso por acumulação de amarelos. Contudo, já era demasiado tarde para os franceses conseguirem capitalizar com a vantagem numérica.

Nota, ainda, para a titularidade de Warren Zaire-Emery pelo PSG, aos 16 e 343 dias. O médio francês é o jogador mais jovem de sempre a jogar de início na Liga dos Campeões.

O Bayern ganha vantagem em Paris e, embora os golos fora já não contem o dobro, sabe que, na segunda mão, na Alemanha, terá o apoio do seu público para confirmar a passagem. O PSG arrisca-se a terminar mais uma época sem vencer a Liga dos Campeões, mesmo com o tridente Messi-Neymar-Mbappé.

O segundo jogo está marcado para 8 de março, uma quarta-feira, na Allianz Arena, em Munique.