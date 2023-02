Milan de Rafael Leão vence, mas Tottenham continua vivo

O AC Milan, com o internacional português Rafael Leão no onze inicial, adiantou-se na corrida aos quartos de final da Liga dos Campeões, esta terça-feira, com uma vitória, por 1-0, na receção ao Tottenham.

O golo surgiu cedo, em San Siro. Aos sete minutos, Theo Hernández desmarcou-se pela meia esquerda da área e disparou à baliza, para defesa incompleta de Hugo Lloris. Na recarga, Brahim Díaz ainda permitiu uma primeira, grande defesa ao guarda-redes do Tottenham, contudo, voltou a ir lá de cabeça, já sem oposição, e confirmou o golo do Milan.

Leão foi substituído já para lá do tempo regulamentar, para gastar tempo. O ex-Sporting Pedro Porro não saiu do banco do Tottenham.

O Milan leva vantagem de um golo para Londres, mas a eliminatória ainda está em aberto. A segunda mão está marcada para o dia 8 de março, uma quarta-feira, em White Heart Lane.