Baraja regressa ao Valência para ser treinador

O Valência anunciou a contratação do treinador Rubén Baraja, figura do clube.

O treinador de 47 anos é o substituto de Gennaro Gattuso, despedido há duas semanas. Baraja tem uma forte ligação com o Valência, clube que representou enquanto jogador durante 10 temporadas, entre 2000 e 2010.

Viveu a época dourada do clube, com a conquista de dois campeonatos, uma Taça do Rei, uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia. Regressa para recolocar o clube no rumo das vitórias.

Enquanto treinador foi adjunto do Atlético de Madrid, treinador dos juniores do Valencia, em 2013/14, orientou o Elche, Rayo Vallecano, Gijón, Tenerife e Zaragoza.