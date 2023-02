Apostas desportivas online movimentam quatro mil milhões de euros em cinco anos

As apostas desportivas na Internet movimentaram mais de quatro mil milhões de euros nos últimos cinco anos, segundo o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal.

Este setor teve um aumento exponencial em 2021, quando registou um volume de apostas na ordem dos 1.402 milhões de euros, comparando com os 808 milhões em 2020, os 543 milhões em 2019 e os 392 milhões em 2018.

De acordo com fonte oficial da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, contactada pela Lusa, este aumento das apostas em Portugal reflete "uma tendência pós-pandémica à escala global".

Ainda sem os dados do quarto trimestre de 2022, os relatórios anteriores indicavam 1.023 milhões no volume de apostas deste ano - 369,4 milhões no primeiro trimestre, 305,5 milhões no segundo e 348,2 milhões no terceiro.

A pandemia de covid-19 também afetou o setor das apostas desportivas online, visível na queda de 149,2 milhões investidos no primeiro trimestre para os 90,7 milhões no segundo, altura em que praticamente todas as competições desportivas foram suspensas

Seguiu-se um período de retoma e a elevação do volume de negócios a rondar os 300 milhões por trimestre, uma fasquia que foi largamente superada no melhor trimestre da atividade, o primeiro de 2021, quando as apostas desportivas "online" movimentaram 423,8 milhões .

Nos anos de 2018 e 2019, apesar de significativos, os montantes envolvidos nas apostas foram mais modestos, com 391,8 milhões no primeiro dos anos referidos e 543,2 milhões no segundo - muito por causa dos 185,7 milhões nos últimos meses de 2019.

O total de apostas desportivas realizadas entre 2018 e 2022, mesmo sem o relatório do quarto trimestre, ascende a 4.169 milhões, o que corresponde, no mesmo período, a 811,1 milhões de receita bruta - a diferença entre o montante total de apostas e o valor atribuído em prémios.

Mais uma vez, 2021 foi o ano mais rentável com 251,1 milhões, sendo que o melhor trimestre do período em análise foram os primeiros três meses de 2022, quando a receita bruta ascendeu a 77,7 ME.

De acordo com os relatórios do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, a receita bruta das apostas desportivas foi de 78,9 milhões em 2018, 107,5 milhões em 2019 e 161,9 milhões em 2020, abaixo de 2021 e também do ano passado, que, nos primeiros nove meses, já tinha assegurado uma receita bruta de 211,7 milhões.