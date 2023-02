Anfitriões EUA, México e Canadá não vão precisar de se apurar para o Mundial 2026

O Conselho da FIFA confirmou, esta terça-feira, que os três países organizadores do Mundial 2026, Estados Unidos da América, México e Canadá, terão vaga automática na fase final do torneio.

Apesar de a organização tripartida do Mundial ter levantado algumas dúvidas, a FIFA mantém a norma. As vagas serão deduzidas do habitual lote de seis seleções apuradas pela fase de qualificação da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas (Concacaf).

Quer isto dizer que só três seleções da Concacaf terão acesso à fase final do Campeonato do Mundo de 2026 através da fase de apuramento.