Youth League. FC Porto defronta Liverpool, Sporting joga com o Ajax

O FC Porto vai defrontar o Liverpool, enquanto que o Sporting medirá forças com o Ajax nos oitavos de final da Youth League, a Liga dos Campeões do escalão de sub-19.

Os dragões chegam aos "oitavos" depois de terem ultrapassado o "play-off", fruto do segundo lugar na fase de grupos. O Porto venceu o Panathinaikos, por 1-0, e regressou aos oitavos de final, onde vai defrontar o Liverpool, que ficou no primeiro lugar do grupo A.

Já o Sporting, vencedor do grupo D, vai jogar com o Ajax, que também teve de ultrapassar o "play-off".

O Benfica, a outra equipa portuguesa em prova, caiu na fase de grupos depois do título conquistado na época passada. O FC Porto também já venceu o galardão, em 2019.