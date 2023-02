Real Sociedad derrota Espanhol e consolida terceiro lugar

A Real Sociedad consolidou o terceiro lugar da Liga espanhola, esta segunda-feira, com uma vitória, por 3-2, no terreno do Espanhol, em jogo da 21.ª jornada.

Takefusa Kubo abriu o marcador aos 23 minutos, Alexander Sorloth ampliou aos 52 e um autogolo de Leandro Cabrera resultou no 3-0 aos 63. O resultado parecia feito, mas o Espanhol reagiu: um minuto depois, reduziu por Sergi Darder e, aos 87 minutos, Brian Oliván fez o 3-2 para os catalães.

Tudo ruiu, porém, aos 94 minutos, com, quiçá, o jogo mais azarado da carreira de Cabrera. O defesa internacional uruguaio viu um amarelo aos 80 minutos e, nos descontos, quando o Espanhol carregava em busca do empate, viu o segundo cartão e foi expulso.

Terminou de forma inglória a reação do Espanhol, que continua aflito, no 17.º lugar, com 21 pontos, apenas mais um que o Valência, primeira equipa abaixo da linha de água.

A Real Sociedad festeja: passa a somar 42 pontos, mais quatro que o Atlético de Madrid, quarto classificado, e pressiona o Real Madrid, segundo, que tem 45 pontos e menos um jogo. Muito à frente, com 11 pontos de vantagem para os "merengues", está o líder Barcelona.