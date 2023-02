"Não quero esconder-me mais". Internacional checo assume homossexualidade

Jakub Jankto, internacional checo, anunciou publicamente ser homossexual. É um dos primeiros jogadores do futebol europeu a fazê-lo. O médio ofensivo, de 27 anos, joga atualmente no Sparta de Praga.

"Como todas as pessoas, tenho os meus pontos fortes e fracos, tenho amigos e família. Como todas as pessoas, quero viver em liberdade, sem medos e preconceitos, sem violência e só amor. Sou homossexual e não quero ter de me esconder mais", disse, num curto vídeo publicado nas redes sociais.

Jankto fez carreira em Itália, com passagens pela Udinese, Ascoli e Sampdoria, com mais de 150 jogos realizados na Serie A.

Na época passada, mudou-se para o Getafe, da La Liga, clube que o emprestou ao clube de formação no último verão, o Sparta de Praga.

Jankto leva 45 jogos feitos pela seleção e foi titular na boa campanha da República Checa no Euro 2020, até aos quartos de final.

"O Jakub falou abertamente connosco sobre a sua orientação sexual, com a direção, o treinador e os colegas de equipa há algum tempo. Tudo o resto é a sua vida pessoal. Tens o nosso apoio, Jakub. Vive a tua vida, mais nada interessa", escreveu o Sparta de Praga, nas suas redes sociais.