Coquelin sofre grave lesão frente ao Barcelona e só volta na próxima época

O Villarreal confirmou a lesão grave de Francis Coquelin no joelho direito, sofrida na noite de domingo frente ao Barcelona.

O francês de 31 anos ficou lesionado num lance disputado com Kessié aos 36 minutos de jogo. Foi substituído em grandes dores, agarrado ao joelho.

As imagens antecipavam uma lesão grave confirmada esta segunda-feira: "Coquelin sofreu uma rutura do ligamento cruzado no joelho direito. Vai ser operado nos próximos dias e falhará, infelizmente, o que resta da temporada".

Coquelin cumpre a terceira época no Villarreal e levava, até à data, 3 golos e uma assistência em 25 jogos.

Ao longo da carreira, o médio defensivo passou ainda pelo Valencia, Arsenal, Friburgo e Lorient.