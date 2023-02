À atenção do FC Porto. Inter empata em casa do penúltimo

O Inter de Milão, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, empatou no terreno do penúltimo classificado da Serie A, esta segunda-feira.

Os milaneses remataram 18 vezes, cinco delas enquadradas com a baliza, mas não conseguiram desfazer o nulo frente à Sampdoria.

Com este resultado, o Inter perde a oportunidade de se distanciar dos rivais pelo "top-2" e de se aproximar do Nápoles. Continua no segundo lugar, com 44 pontos, a 15 dos napolitanos e com mais três que Atalanta, Roma e AC Milan, terceira, quarto e quinto classificados, respetivamente.

A Sampdoria continua no 19.º e penúltimo posto, com 11 pontos, a oito do Spezia, primeira equipa acima da linha de água.

O Inter recebe o FC Porto, para a segunda mão dos oitavos de final da Champions, na quarta-feira da próxima semana, dia 22 de fevereiro, às 20h00. A 14 de março, à mesma hora, visita os dragões. Ambos os jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.