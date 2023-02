Seleção feminina do Canadá cancela greve após ameaças de ação legal da Federação

"Tivemos de cortar dias e até janelas inteiras de estágio, reduzir o número de jogadoras e 'staff' convidados para os estágios e limitar de forma significativa as atividades já de si limitadas das seleções jovens, ao mesmo tempo que continuamos a enfrentar uma incerteza imensa sobre compensação. (...) Estamos cansadas - cansadas de ter de lutar constantemente por tratamento justo e igual, e por um programa que nos dê a oportunidade de alcançar aquilo que sabemos que a nossa equipa é capaz de alcançar pelo Canadá", pode ler-se no comunicado.

Os jogadores das seleções feminina e masculina do Canadá revoltaram-se publicamente contra a Canada Soccer, após anúncios de pesados cortes financeiros, numa altura em que o futebol atingiu um pico de popularidade naquele país e, supostamente, a Federação recebe mais dinheiro que nunca, devido ao sucesso recente das equipas nacionais. Os principais prejudicados eram as seleções jovens e feminina.

A seleção feminina do Canadá ia fazer greve contra os cortes orçamentais, no entanto, teve de desistir, após ameaças de ação legal por parte da Federação Canadiana de Futebol (Canada Soccer).

A seleção masculina manifestou apoio à congénere feminina e questionou para onde tem ido o dinheiro angariado com as participações históricas de ambas as equipas em competições internacionais.

Cloé Lacasse, internacional canadiana do Benfica, partilhou o comunicado da seleção no Twitter. "Demais já era demais há muito tempo", escreveu (não é possível fazer a tradução de forma literal).

A seleção feminina do Canadá ocupa a sexta posição do "ranking" FIFA e é campeã olímpica - conquistou a medalha de ouro em Tóquio 2020.

Porém, a Canada Soccer emitiu um comunicado a declarar que a greve anunciada pela seleção feminina era ilegal e, em reunião, deixou uma ameaça: "Disseram-nos que, se não regressássemos ao trabalho e não nos comprometêssemos a [participar na SheBelieves Cup], não só tomariam ação legal para nos forçar a jogar, mas considerariam avançar com um pedido de indemnização de milhões de dólares em danos do Sindicato de Jogadores e de cada um dos membros atualmente em estágio."

As seleções masculina e feminina negoceiam contratos de trabalho com a Canada Soccer desde há mais de um ano. O acordo anterior da equipa feminina expirou já em 2021. Em junho de 2022, a equipa masculina boicotou um particular devido ao conflito com a Federação.



A Canada Soccer sublinha, em comunicado no site oficial, que apresentou uma proposta equitativa às duas seleções e respetivos representantes "há vários meses" e que ainda espera por uma resposta.

"Equidade salarial para a nossa seleção feminina está no âmago das negociações com os jogadores, que ainda decorrem. A Canada Soccer não aceitará qualquer acordo sem essa garantia", lê-se.

A SheBelieves Cup começa na quinta-feira, nos Estados Unidos. O Canadá entra em campo na sexta-feira, às 00h00, frente às anfitriãs.