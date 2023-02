Guarda-redes de 25 anos morre após defender penálti

Um guarda-redes, de 25 anos, morreu após ter colapsado em campo, na Bélgica, depois de defender uma grande penalidade.

Foi no jogo entre a equipa B do Winkel Sport e o SK Westrozebeke, dos campeonatos amadores da Bélgica, em Rumbeke. O marcador mostrava 2-1, ao início da segunda parte, quando o Winkel B concedeu um penálti. Arne Espeel conservou a vantagem da sua equipa ao defender o castigo máximo, contudo, sentiu-se mal logo depois e caiu no relvado.

O árbitro parou o jogo e os serviços de emergência acudiram de imediato à cena e efetuaram exercícios de reanimação. Conseguiram reanimar Espeel, que foi logo a seguir transportado para o hospital. No entanto, o jogador não resistiu e morreu já na unidade hospitalar.

Será feita uma autópsia, na segunda-feira, para determinar as circunstâncias exatas da morte, segundo o jornal belga "Het Laatste Nieuws".

Em nota publicada no Facebook, o Winkel manifesta "pesar profundo" pela morte de Arne Espeel.

"Desejamos aos familiares e amigos de Arne as nossas mais sinceras condolências por esta grande perda. O futebol é secundário", pode ler-se.