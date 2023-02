O Milan venceu o Torino, por 1-0, em partida da jornada 22 da liga italiana.

O único golo da partida foi apontado por Olivier Giroud, de cabeça, aos 22 minutos.

Os rossoneri, com Rafael Leão a titular, voltou aos triunfos no campeonato e regressou ao pódio da tabela, com 41 pontos.

Lazio (39 pontos) e Roma (40 pontos) ainda não jogaram nesta jornada.