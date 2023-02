Ancelotti poderá ser o próximo selecionador do Brasil

Carlo Ancelotti terá aceitado o convite para ser o novo seleciondor brasileiro a partir do verão, segundo a "ESPN Brasil". No entanto, o italiano garante que não tem acordo nenhum.

A CBF procura um novo selecionador nacional depois da saída de Tite após o Mundial do Qatar. Abel Ferreira foi associado ao cargo, mas o desejo será Carlo Ancelotti.

A publicação garante que Ancelotti já aceitou o convite, mas até ao final da época não existirá qualquer acordo. Em Marrocos para o Mundial de Clubes, Ancelotti foi confrontado com a notícia e negou.

"Não sei de nada, não sei o que dizem por aí, mas a situação é muito simples: tenh contrato até 2024 com o Real Madrid", disse.

Ancelotti, de 63 anos, segue na segunda temporada no comando técnico do Real Madrid, na sua segunda passagem pelo comando técnico. Foi campeão e venceu a Liga dos Campeões na época passada. No entanto, já está atrás do Barcelona na classificação esta temporada.

O treinador arrancou carreira na década de 90 precisamente numa seleção. Foi adjunto de Itália entre 1993 e 1995. Depois, arrancou uma carreira história em clubes.

Passou pelo Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Nápoles, Everton e Real Madrid.

No currículo tem quatro Ligas dos Campeões, dois Mundiais de clubes e quatro Supertaças Europeias. Venceu 14 títulos internos, entre os quais uma Premier League, uma Ligue 1, uma Serie A e um campeonato espanhol.