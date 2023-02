Patrocínio da Arábia Saudita ao Mundial feminino é "bizarro"

A internacional norte-americana Alex Morgan, uma das melhores e mais populares jogadoras do mundo, considera que o iminente patrocínio da Arábia Saudita ao Mundial feminino de 2023 é "bizarro".

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", a Visit Saudi, empresa estatal de turismo, vai juntar-se à lista de patrocinadores oficiais do Campeonato do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia. Algo que tem causado bastante polémica, visto que a Arábia Saudita é muito criticada pela falta de direitos das mulheres, legalmente subordinadas aos homens, e pela perseguição às pessoas da comunidade LGBTQ+ (e o futebol feminino é rico em membros assumidos da comunidade).