Nicolò Zaniolo troca José Mourinho por Sérgio Oliveira

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, confirma ter chegado a acordo para a venda de Nicolò Zaniolo para o Galatasaray.

O Galatasaray ainda não oficializou a transferência. Segundo a imprensa internacional, os turcos pagam cerca de 16,5 milhões de euros, mais 13 milhões em bónus, pelo avançado internacional italiano, de 23 anos. No total, o negócio pode ascender aos 29,5 milhões de euros.

Zaniolo vai assinar contrato para as próximas quatro temporadas e meia, ou seja, até 2027, e auferirá um salário anual de 3,5 milhões de euros.

O avançado tinha tudo pronto para trocar a Roma pelos ingleses do Bournemouth, porém, abortou a transferência no último dia do mercado. Situação pela qual foi afastado da equipa e criticado por Mourinho.

Formado entre Fiorentina, Virtus Entella e, por último, Inter de Milão, Zaniolo rumou à Roma, em 2018, por 6,75 milhões de euros. Na temporada passada, foi determinante para a conquista da Liga Conferência. Esta época, contudo, levava apenas 17 jogos disputados (de 29 possíveis) pela Loba, 15 a titular. Marcou dois golos e fez uma assistência.

Zaniolo ruma, agora, ao Galatasaray, atual líder do campeonato da Turquia, com 54 pontos, mais nove que o segundo, o Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, e mais 14 que o terceiro, o Basaksehir. Será companheiro de equipa do médio internacional português Sérgio Oliveira.