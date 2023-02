Livre de Hulk quase bate o limite de velocidade na autoestrada

Hulk deu a vitória do Atlético Mineiro sobre o Democrata-SL, no Campeonato Mineiro, esta quinta-feira, com uma "bomba" de livre direto que quase bateu o limite de velocidade nas autoestradas portuguesas.

O avançado internacional brasileiro, de 36 anos, que representou o FC Porto entre 2008 e 2012, inaugurou o marcador aos 35 minutos, com um pontapé à entrada da área que atingiu os 119 quilómetros por hora.

Foi o 21.º golo de falta na carreira de Hulk, que já leva 70 golos em 117 jogos pelo Atlético Mineiro. Foi também o 15.º bis pelo clube brasileiro, visto que Hulk já fizera o gosto ao pé aos 12 minutos, também de falta. Nos descontos da primeira parte, Paulinho apontou o 3-0 final.

A última vez que Hulk bisara de livre direto fora em agosto de 2010 (2010/11), ao serviço do FC Porto, numa vitória, por 4-2, em casa, diante do Genk, da Bélgica, na segunda mão do "play-off" de acesso à Liga Europa. Foi nessa mesma temporada que os dragões conquistaram a prova.

Veja o segundo golo de Hulk: