Dois milhões não chegam para comprar a bola da "Mão de Deus"

Pouco mais de dois milhões de euros não chegaram e, ao fim de dois leilões, a bola da "Mão de Deus", o golo com a mão com que Diego Maradona abriu caminho ao apuramento da Argentina para as meias-finais do Mundial 1986, frente à Inglaterra, continua por vender.

No site oficial, a leiloeira Goldin informa que a bola voltou a ser colocada em leilão até à madrugada desta quinta-feira, no entanto, o valor mínimo para venda não foi alcançado. De acordo com o jornal britânico "Daily Mail", foram oferecidos dois milhões de libras - cerca de 2,3 milhões de euros, à taxa de conversão atual -, contudo, a oferta foi rejeitada.

A bola da "Mão de Deus" estava, anteriormente, na posse do árbitro da partida, o tunisino Ali Ben Nasser. Foi ele que validou o golo com a mão de Maradona, aos 51 minutos dos quartos de final do Mundial do México. Golo esse que abriu o marcador frente à Inglaterra, tendo bisado quatro minutos depois. Gary Lineker reduziu para o 2-1 final ao minuto 81.

O último objeto relativo ao Argentina-Inglaterra de 1986 a ser vendido foi a camisola usada por Maradona. Em maio de 2022, foi leiloada por 9,3 milhões de dólares, cerca de 8,7 milhões de euros à taxa atual.