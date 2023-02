Conheça os treinadores finalistas ao prémio “The Best” 2022

Pep Guardiola, Lionel Scaloni e Carlo Ancelotti são os finalistas ao prémio “The Best” de melhor treinador do mundo em 2022.

Guardiola levou o Manchester City ao título na Premier League, o quarto nos últimos cinco anos, e na Liga dos Campeões chegou às meias-finais.

Scaloni é o selecionador argentino campeão do mundo.

Ancelotti conduziu o Real Madrid à conquista do campeonato espanhol, da Liga dos Campeões e da Supertaça Europeia.

Já no caso do futebol feminino, as três finalistas são Sonia Bompastor (treinadora do Olympique Lyon), Pia Sundhage (a selecionadora do Brasil) e Sarina Wiegman (a selecionadora de Inglaterra).

A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 27 de fevereiro, em Paris.