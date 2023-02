Sismo na Turquia. Christian Atsu continua desaparecido

O ex-FC Porto Christian Atsu pode, afinal, ainda não ter sido resgatado dos escombros após o sismo na Turquia.

Esta terça-feira chegou a haver notícias do salvamento do jogador, adiantadas pelo clube e pela federação, mas, esta quarta-feira, o treinador do Hatayaspor não confirma.

“Informaram-nos que o Christian tinha sido resgatado vivo, mas não conseguimos confirmar o paradeiro dele. Como devem imaginar, este processo está a provocar-nos enorme sofrimento”, referiu Volkan Demiral.

O técnico do Hatayaspor acrescentou: “Não há notícias sobre Atsu nem Taner Savut [diretor desportivo]. As pessoas estão a trabalhar dia e noite e espero que ambos estejam a salvo”.

Também o médico do clube, Gurbey Kahveci, deu mais pormenores.

“Disseram-nos que Atsu foi levado para o hospital Dortyol, quando soubemos fomos logo para lá, mas não o conseguimos encontrar. Neste momento, temos de aceitar a possibilidade de Atsu e Taner continuarem desaparecidos nos escombros”, lamentou.

O forte sismo na Turquia e na Síria já fez mais de 11 mil mortos, dezenas de milhares de feridos e milhares de desaparecidos.