Domenico Tedesco é o sucessor de Roberto Martínez na Bélgica

Domenico Tedesco é o novo selecionador da Bélgica, anunciou esta quarta-feira a Real Federação Belga de Futebol (RBFA). O italo-alemão sucede ao espanhol Roberto Martínez, agora selecionador português.

No site oficial, a RBFA informa que Tedesco, de 37 anos, assinou contrato válido até depois do Euro 2024. A primeira missão será garantir o apuramento para o torneio, que se realizará na Alemanha.

A Bélgica estava sem selecionador desde o Mundial 2022, em que foi eliminada na fase de grupos. Roberto Martínez anunciou a saída, decisão que sublinhou já estar tomada ainda antes de partir para o Qatar. No início de janeiro, o técnico espanhol foi apresentado como novo selecionador português, para o ciclo Euro 2024-Mundial 2026.

Carreira curta, mas viajada

Em declarações reproduzidas no site da RBFA, Domenico Tedesco assume que é "uma grande honra" ser o novo selecionador da Bélgica.

"Tive um bom pressentimento durante a nossa primeira conversa, ficámos logo em sintonia. Estou muito motivado e mal posso esperar por começar", declara o técnico, que se estreará a 24 de março, frente à Suécia, em Estocolmo, no arranque do apuramento para o Europeu.

Tedesco é um treinador jovem, mas já com experiência de grandes palcos. Após curta passagem pelo segundo escalão, estreou-se na Bundesliga ao comando do Schalke 04, que levou logo na primeira época ao segundo lugar. Na temporada seguinte, não teve o mesmo sucesso a nível interno, mas chegou aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Rumou, depois, ao Spartak de Moscovo, com que conseguiu um sétimo e um segundo lugares na Liga russa. Regressou à Alemanha em 2021/22, para orientar o Leipzig. Conduziu os touros vermelhos ao quarto lugar da Bundesliga e à conquista da Taça da Alemanha, assim como às meias-finais da Liga Europa. No entanto, foi despedido logo no início da presente época, ainda em setembro, devido aos maus resultados.