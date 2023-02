Vlahovic brilha e Juventus vence a Salernitana

A Juventus regressou às vitórias na Serie A com um triunfo, por 3-0, em casa da Salernitana.

A "Vecchia Signora" caiu para o meio da tabela após a dedução de 15 pontos por irregularidades financeiras. Apesar do duro golpe nas aspirações da Juve, a vitória foi incontestável.

Dusan Vlahovic abriu o marcador de penálti aos 26 minutos e assistiu o segundo, de Kostic, aos 45 minutos da partida.

Já na segunda parte, o ponta de lança sérvio fechou a contagem numa noite de inspiração, aos 47 minutos de jogo.

A Juventus sobe ao 10.º posto, com 26 pontos, os mesmo que o Monza e Empoli. A equipa de Allegri não vencia há três jogos, com derrotas frente ao Monza e Nápoles e um empate com a Atalanta.

Um lugar europeu está, apesar de tudo, ainda a 12 pontos de distância. A Salernitana continua com alguma segurança na tabela, no 16.º posto, com os mesmos 21 pontos.